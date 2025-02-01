Gol e spettacolo a Bologna, battuto il Como 2-0. Adesso Italiano ha gli stessi punti della Juventus

Il Bologna vince in casa dominando sia il primo che il secondo tempo. Il racconto della partita e la classifica

Il Bologna di mister Italiano torna alla vittoria, con una rete per tempo: la sblocca De Silvestri al 25', raddoppia Fabbian al 66' della ripresa. Secondo ko di fila per il Como, in una gara condizionata però inevitabilmente dall'espulsione di Fadera al 39'.

I rossoblù si sono portati avanti al minuto 25 grazia a un'incornata di Lorenzo De Silvestri: Lykogiannis alza la testa e fa partire un cross perfetto verso il centro dell'area di rigore, dove irrompe il capitano rossoblù che anticipa Dossena e di testa batte Butez. 1-0 dei padroni di casa al Dall'Ara. Tutto questo, dopo che Lucumi aveva colpito una traversa sempre di testa e sempre su perfetto invito del laterale greco, stavolta dalla bandierina. In chiusura di tempo il Bologna ha pure colpito un secondo legno con Dallinga al 38', mente il Como dovrà giocare l'intera ripresa in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Fadera. Davvero plateale la protesta del giovane talento lariano nei confronti del signor Massimi, rosso diretto e grave ingenuità che rischia di compromettere definitivamente la serata di mister Cesc Fabregas e i suoi.

Raddoppio del Bologna contro il Como, in inferiorità numerica già da fine primo tempo per il rosso diretto rimediato da Fadera. Al 66' Dominguez vede la sovrapposizione di Miranda e lo serve sulla corsa, cross verso il secondo palo che trova il numero 80 Fabbian a segno con un piattone al volo. 2-0 a favore dei rossoblù al Dall'Ara. Nel finale autotraversa di Moro con un goffo tentativo di spazzare l'area su cross di Strefezza. Lo scrive TMW

LITE A DAZN TRA GASPERINI E IL GIORNALISTA IN DIRETTA

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