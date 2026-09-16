Gnonto: "Un onore essere alla Fiorentina, ho fatto di tutto per venire subito in questo club unico"

Il giocatore viola è stato presentato oggi al Viola Park con i giornalisti

Oggi in conferenza stampa si è presentato il giocatore viola Wilfried Gnonto che ha parlato di vari temi: "Voglio ringraziare la società per quest'opportunità, spero di ripagare la loro fiducia al massimo. Questa è la mia prima esperienza in Italia, non voglio mandare segnali a nessuno, sono grato a Mancini, ma ora voglio dare il massimo per la Fiorentina."

Prosegue: "Il mister è arrivato con tanta carica, non lo conoscevo, ma mi ha colpito. Ci ha fatto ripartire dal gruppo con una pagina bianca in cui siamo tutti presenti con le stesse possibilità di giocare. Siamo dei buoni giocatori e vogliamo fare bene con le nostre caratteristiche."

Sulla sua carriera: "Non ho sofferto il fatto di non giocare in Italia, ma mi mancava. Non c'era mai stata l'occasione poi mi ha chiamato la Fiorentina e so che significa da italiano. Per me è un onore stare qua. All'estero ho imparato tanto e spero di essere utile con quello che ho imparato in altri campionati."

Sul suo rendimento: "Cerco di lavorare al massimo, voglio giocare per aiutare la squadra, ma non ho un obiettivo mio personale perché penso al bene della squadra. Ho una scommessa con Cher, ma non la dirò, credo di vincerla."

Sulla sua estate: "Non appena ho saputo della Fiorentina, ho fatto di tutto per venire perché volevo qualcosa di diverso dopo una stagione non positiva. Mi sono adattato subito e mi hanno accolto tutti molto bene nel gruppo perché sono dei bravi ragazzi."

Sulla concorrenza: "Siamo 4 esterni diversi, è giusto avere della competizione interna nei ruoli. Sono dei top giocatori ed io voglio imparare anche da loro. Possiamo aiutare tutti la Fiorentina con le nostre doti e abbiamo un grande legame che ci serve per crescere insieme."