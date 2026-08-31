Gnonto a Firenze: “Contentissimo di essere tornato in Italia. Saluto tutti i tifosi della Fiorentina”

L’attaccante italiano è arrivato a Peretola e domani sosterrà le visite mediche prima della firma con la Fiorentina

Wilfried Gnonto è arrivato a Firenze. L’attaccante classe 2003, ormai ex Leeds United, è atterrato all’aeroporto di Peretola per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina.

“Contentissimo di essere tornato in Italia, non vedevo l'ora. Saluto tutti i tifosi della Fiorentina, non vedo l'ora di vederli tutti”, sono state le sue prime parole dopo l’arrivo in città.

Gnonto torna così in Serie A dopo l’esperienza all’estero. Cresciuto nell’Inter, si è affermato giovanissimo in Svizzera con lo Zurigo, prima del trasferimento al Leeds nel 2022. Con la nazionale italiana ha esordito in maggiore nello stesso anno, dopo aver fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili.

L’operazione con il Leeds è stata definita sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Domani il giocatore svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto: sarà il dodicesimo nuovo arrivo dell’estate viola.