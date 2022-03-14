Glorie viola in visita al Viola Park: Barone gli ha regalato bulloni e maglia personalizzata

Ieri tante glorie viola erano in visita al Viola Park

C’erano tante ex glorie viola ieri mattina in visita al Viola Park. Dopo i sindaci e i politici è stato infatti il turno di chi ha contribuito ha fare la storia della Fiorentina. Da Roggi a Merlo, da Desolati a Buso: agli ex viola sono stati regalati dei bulloni (come simbolo del legame fra storia e futuro) e una maglia personalizzata. «Ne ho preso uno anche io» ha detto il dg Joe Barone riferendosi ai bulloni: «Ve li regalo perché anche voi fate parte di questa struttura trasmettendo la vostra storia». Lo scrive La Nazione.

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