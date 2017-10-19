Gli allenamenti della Fiorentina aprono le loro porte, dopo la stampa tocca ai tifosi. A Novembre al Franchi

Da anni poter assistere agli allenamenti di una squadra di Serie A è diventata un’occasione più unica che rara. Una situazione che da quest’anno la Fiorentina sta cercando di cambiare. La settimana sc...

Da anni poter assistere agli allenamenti di una squadra di Serie A è diventata un’occasione più unica che rara. Una situazione che da quest’anno la Fiorentina sta cercando di cambiare. La settimana scorsa Pioli ha svolto una lezione di tattica ai giornalisti, che per un paio d’ore hanno fatto la ‘parte’ dei suoi giocatori prima nel preparare la gara contro la Juventus e poi capire le cose giuste e sbagliate fatte in campo contro la formazione di Allegri; e ieri l’allenatore ha aperto l’allenamento mattutino al centro sportivo ai media.

Un’apertura, in tutti i sensi, non solo verso i giornalisti ma anche verso i propri tifosi. Nelle prossime settimane, probabilmente a novembre, la Fiorentina e Pioli apriranno gli allenamenti anche a loro. In casa viola ci stanno pensando da tempo: non potendolo effettuare nel centro sportivo per motivi di sicurezza, l’allenamento a porte aperte per i tifosi sarà svolto al Franchi.

La Nazione