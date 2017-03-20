15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
A giugno la rivoluzione, l’unico sicuro di restare è Bernardeschi

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

A giugno la rivoluzione, l’unico sicuro di restare è Bernardeschi

Redazione

20 Marzo · 12:41

Aggiornamento: 20 Marzo 2017 · 12:41

TAG:

bernardeschiFiorentinaprimo piano

Condividi:

di

Questo è l’articolo di Riccardo Galli per la Nazione sulla permanenza di Bernardeschi e la rivoluzione viola:

Ci sono priorità inevitabili nell’agenda dove la Fiorentina sta scrivendo il suo futuro. Un ordine di cose, di situazioni da risolvere, di problemi da affrontare che come primo passo considera solo e soltanto il nome del nuovo allenatore.
Anche per questo, rincorsa e patto per l’Europa a parte, la società viola già nelle prossime settimane e comunque entro la fine del campionato, punta a sciogliere il nodo della nuova panchina. La pole ce l’ha in mano Eusebio Di Francesco, ma dopo la pole c’è da vincere la gara contro la Roma e anche per questo la Fiorentina pur puntando tutto sul tecnico del Sassuolo, continua a tenere vive le piste Semplici (Spal), Maran (Chievo), Giampaolo (Samp) e ovviamente Sarri (Napoli). Nella gerarchia delle priorità per l’estate, dopo il nuovo allenatore arrivano altre questioni decisamente complicate. Prendiamo Federico Bernardeschi. La macchina per tentare di arrivare al rinnovo (con o senza clausola rescissoria) si è già messa in moto anche perché, per Della Valle, Berna era, è e rimarrà incedibile. Il problema saranno dunque le proposte che sicuramente arriveranno sul piatto della società e dello stesso giocatore. Pacchi di milioni di euro che solo davanti a una convizione ’rigida’ (e blindata da un nuovo contratto) sottoscritta in anticipo, la Fiorentina potrà replicare nel modo giusto.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio