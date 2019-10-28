Giudice sportivo, Ribery squalificato per tre giornate. Una giornata anche per Montella
Tre giornate di squalifica per Franck Ribery. L'attaccante della Fiorentina è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per avere: "Al termine della gara, sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiam...
Tre giornate di squalifica per Franck Ribery. L'attaccante della Fiorentina è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per avere: "Al termine della gara, sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio (art. 36 comma 1 lett. b nuovo CGS)". Per il calciatore francese anche 20mila euro di multa. Ribery salterà le gare contro Sassuolo, Parma e Cagliari.
Non solo Ribery e Ranieri, squalificato per una partita, contro il Sassuolo, non siederà sulla panchina della Fiorentina nemmeno l'allenatore Vincenzo Montella. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato per un turno l'allenatore viola: "Per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara un'espressione intimidatoria". Per Montella anche 15mila euro di multa. Cosi scrive Tuttomercatoweb.com