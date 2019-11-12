Giudice sportivo, confermate le squalifiche a Castrovilli e Pulgar. Multa per Sottil, il motivo...
I viola Pulgar e Castrovilli, erano tra i diffidati che si sono fatti ammonire e il giudice sportivo ha confermato le squalifiche. Multato invece di duemila euro per recidiva Sottil, che ha simulato n...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 14:58
I viola Pulgar e Castrovilli, erano tra i diffidati che si sono fatti ammonire e il giudice sportivo ha confermato le squalifiche. Multato invece di duemila euro per recidiva Sottil, che ha simulato nell'area di rigore avversaria.