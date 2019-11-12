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Giudice sportivo, confermate le squalifiche a Castrovilli e Pulgar. Multa per Sottil, il motivo...

I viola Pulgar e Castrovilli, erano tra i diffidati che si sono fatti ammonire e il giudice sportivo ha confermato le squalifiche. Multato invece di duemila euro per recidiva Sottil, che ha simulato n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 14:58
Giudice sportivo, confermate le squalifiche a Castrovilli e Pulgar. Multa per Sottil, il motivo... - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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I viola Pulgar e Castrovilli, erano tra i diffidati che si sono fatti ammonire e il giudice sportivo ha confermato le squalifiche. Multato invece di duemila euro per recidiva Sottil, che ha simulato nell'area di rigore avversaria.

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