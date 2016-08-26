GIRONI EUROPA LEAGUE: SORRIDE LA FIORENTINA CON PAOK, SLOVAN E QARABAG. GLI ALTRI...
Ecco tutto il quadro completo del gironi di Europa League
Sono stati sorteggiati i gironi per questa nuova stagione di Europa League. Ecco il girone della Fiorentina e di tutto il quadro completo:
Girone A: Manchester United, Fenerbahce, Feyenoord, Zorya Luhansk.
Girone B: Olympiacos, APOEL, Young Boys, Astana.
Girone C: Anderlecht, Saint-Etienne, Mainz, Qabala.
Girone D: Zenit, AZ, Maccabi Tel Aviv, Dundalk.
Girone E: Viktoria Plzen, Roma, Austria Vienna, Astra Giurgiu.
Girone F: Athletic Bilbao, Genk, Rapid Vienna, Sassuolo.
Girone G: Ajax, Standard Liegi, Celta Vigo, Panathinaikos.
Girone H: Shaktar Donetsk, Braga, Gent, Konyaspor.
Girone I: Schalke 04, Salisburgo, Krasnodar, Nizza.
Girone J: Fiorentina, PAOK, Slovan Liberec, Qarabag.
Girone K: Inter, Sparta Praga, Southampton, Hapoel Beer-Sheva.
Girone L: Villarreal, Steaua Bucarest, Zurigo, Osmanlispor.