Labaro Viola

GIRONI EUROPA LEAGUE: SORRIDE LA FIORENTINA CON PAOK, SLOVAN E QARABAG. GLI ALTRI...

Ecco tutto il quadro completo del gironi di Europa League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2016 13:40
GIRONI EUROPA LEAGUE: SORRIDE LA FIORENTINA CON PAOK, SLOVAN E QARABAG. GLI ALTRI... -
News
Fiorentina
Primo Piano
Europa League
Condividi

Sono stati sorteggiati i gironi per questa nuova stagione di Europa League. Ecco il girone della Fiorentina e di tutto il quadro completo:

Girone A: Manchester United, Fenerbahce, Feyenoord, Zorya Luhansk.

Girone B: Olympiacos, APOEL, Young Boys, Astana.

Girone C: Anderlecht, Saint-Etienne, Mainz, Qabala.

Girone D: Zenit, AZ, Maccabi Tel Aviv, Dundalk.

Girone E: Viktoria Plzen, Roma, Austria Vienna, Astra Giurgiu.

Girone F: Athletic Bilbao, Genk, Rapid Vienna, Sassuolo.

Girone G: Ajax, Standard Liegi, Celta Vigo, Panathinaikos.

Girone H: Shaktar Donetsk, Braga, Gent, Konyaspor.

Girone I: Schalke 04, Salisburgo, Krasnodar, Nizza.

Girone J: Fiorentina, PAOK, Slovan Liberec, Qarabag.

Girone K: Inter, Sparta Praga, Southampton, Hapoel Beer-Sheva.

Girone L: Villarreal, Steaua Bucarest, Zurigo, Osmanlispor.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok