Gioventù non considerata, da Vlahovic a Sottil. Fate guardare il 4-2 nello spogliatoio...

La Fiorentina è questa. Appigliarsi alla gioventù può avere senso, ma fino a un certo punto. Anche perché la gioventù non sempre viene tenuta in considerazione. Preferire Thereau a Vlahovic sembra più...

La Fiorentina è questa. Appigliarsi alla gioventù può avere senso, ma fino a un certo punto. Anche perché la gioventù non sempre viene tenuta in considerazione. Preferire Thereau a Vlahovic sembra più una operazione di mercato che altro. Lasciare seduto Sottil assenza di coraggio. Certo, un allenatore conosce cose che fuori dallo spogliatoio sono solo supposizioni. Ma, visto che lo scudetto della Fiorentina è stato piazzato al settimo posto (e viene da piangere), rischiare è sempre possibile, e se devono giocare i prestiti, allora tanto vale rischiare i tuoi. Chi dice che c’è il rischio di bruciarli evidentemente ha una visione originale del famoso progetto giovani, un modo come un altro per vendere alla piazza il taglio degli ingaggi. Comunque da oggi in poi Firenze e la Fiorentina penseranno solo alla Juve. E qui non è più questione di calcolo. Perché la ragione non ti aiuta a immaginare come farai a segnare alla Juventus se non trovi la porta contro un piccolo Bologna. Ma adesso sarà il cuore a comandare. E non sarebbe male mostrare allo spogliatoio il video del 4-2 del 20 ottobre 2013, quando la Fiorentina era ambiziosa e divertiva Firenze col suo calcio gioioso e senza paura.

La Repubblica