Giorgetti: “Numeri stratosferici nel possesso palla. Ma serve più qualità in area”

Per avere ancora più possesso palla, la Fiorentina dovrebbe comprarsi il pallone. Numeri stratosferici. Juve retrocessa nel secondo tempo a squadra incapace di uscire dalla propria metà campo, se non dalla propria area. Il pareggio resta dunque un gran rimpianto, soprattutto di fronte al maggior numero di situazioni potenzialmente pericolose create dalla Fiorentina. Complimenti alla squadra, ma continua a mancare la qualità per trasformare la semina in raccolto: il passaggio giusto, la scelta di tempo azzeccata, il tiro furbo, la deviazione ragionata che libera il compagno. Crescerà in questo la Fiorentina? Lo scrive Giorgetti in La Nazione.

LEGGI ANCHE, SOTTIL: “C’È AMAREZZA, POTEVAMO FARE DI PIÙ. POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI, ADESSO TESTA AL RIGA”