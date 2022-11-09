Giorgetti: "Nico Gonzalez non ha paura di perdere il Mondiale. Stupito dal report Fiorentina"

Angelo Giorgetti è intervenuto in diretta ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, in vista di Fiorentina-Salernitana:SALERNITANA "È una squadra strana. I fatti ci dicono che finora la Fiorentina...

- Angeloè intervenuto in diretta ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, in vista di Fiorentina

SALERNITANA "È una squadra strana. I fatti ci dicono che finora la Fiorentina ha battuto chi la segue in campionato, è però adesso c'è un'identità, vedo una squadra molto più applicata. Stasera è un' esame contro chi ha un punto più di te, uno step per vedere se è guarita questa squadra".

NICO GONZALEZ "La mia sensazione è che lui sia abbastanza convinto di andare comunque al Mondiale, non ha paura di perderlo perché Scaloni lo conosce e lo stima da tanto. Dall'esterno si giudica male l'entità dell'infortunio, mi ha stupito il report medico che parlava di assenza di lesione, ma non chiariva altro. È successo qualcosa a livello diplomatico, si tratta di vedere come si comporterà il giocatore al mondiale, penso ci andrà"

JOVIC-VLAHOVIC "Jovic un giocatore di calcio, ha qualcosa in più rispetto agli altri attaccanti della Fiorentina. Deve trovare continuità, nelle vicinanze ha una grande occasione per il Mondiale con l'infortunio di Vlahovic. È un centravanti di grande qualità, non considero le letture di chi lo vede indolente in campo.