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Biraghi: "Lavorato tutto l'anno per battere squadre come il Napoli. Vi spiego l'accordo con Simeone..."

Cristiano Biraghi ha espresso tutta la sua gioia dopo la vittoria di oggi - per 3 a 0 - contro il Napoli. "Volevamo questa domenica, abbiamo lavorato tutta l’anno per battere questo tipo di squadre. V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 22:57
Biraghi: "Lavorato tutto l'anno per battere squadre come il Napoli. Vi spiego l'accordo con Simeone..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Cristiano Biraghi ha espresso tutta la sua gioia dopo la vittoria di oggi - per 3 a 0 - contro il Napoli. "Volevamo questa domenica, abbiamo lavorato tutta l’anno per battere questo tipo di squadre. Vincere contro il Napoli è ancora più bello, ma sono sempre tre punti. Ora dobbiamo pensare al Genoa, sarà una partita importante per l’Europa League, un traguardo in cui abbiamo sempre creduto: continueremo a crederci.  L’intesa con Simeone? Lavoriamo sui cross, ma anche su altro, oggi l’ho visto partire. Il Napoli tiene la linea alta, sapevamo che quelle palle danno fastidio alla loro difesa. Lavoriamo tutti bene: Cholito è il primo a difendere, Sportiello l'ultimo.

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