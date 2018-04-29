Biraghi: "Lavorato tutto l'anno per battere squadre come il Napoli. Vi spiego l'accordo con Simeone..."

Cristiano Biraghi ha espresso tutta la sua gioia dopo la vittoria di oggi - per 3 a 0 - contro il Napoli. "Volevamo questa domenica, abbiamo lavorato tutta l’anno per battere questo tipo di squadre. V...

Cristiano Biraghi ha espresso tutta la sua gioia dopo la vittoria di oggi - per 3 a 0 - contro il Napoli. "Volevamo questa domenica, abbiamo lavorato tutta l’anno per battere questo tipo di squadre. Vincere contro il Napoli è ancora più bello, ma sono sempre tre punti. Ora dobbiamo pensare al Genoa, sarà una partita importante per l’Europa League, un traguardo in cui abbiamo sempre creduto: continueremo a crederci. L’intesa con Simeone? Lavoriamo sui cross, ma anche su altro, oggi l’ho visto partire. Il Napoli tiene la linea alta, sapevamo che quelle palle danno fastidio alla loro difesa. Lavoriamo tutti bene: Cholito è il primo a difendere, Sportiello l'ultimo.