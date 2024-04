Gilardino ritrova Retegui per la sfida contro la Fiorentina: l’attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Gilardino in vista della sfida di campionato che vedrà il Genoa impegnato a Firenze contro la Fiorentina lunedì 15 aprile. Nel corso della seduta odierna, l’allenatore del Grifone, uno dei candidati per sostituire Italiano sulla panchina viola per la prossima stagione, ha potuto beneficiare del rientro in gruppo di Mateo Retegui, bomber italoargentino che nel suo primo anno in Serie A ha messo a referto 6 gol. Retegui ha saltato la sfida contro l’Hellas Verona per squalifica, ma allo stesso tempo aveva sofferto un infortunio alla caviglia che aveva messo in dubbio la sua presenza a Firenze. Con un aggiornamento sul proprio sito ufficiale, il club rossoblu ha fugato ogni dubbio, sottolineando che sia Retegui che Cittadini sono tornati a disposizione del mister. Sarà invece assente Malinovsky, fermo ai box a causa di una lesione al bicipite femorale.

