Italiano: “Beltran vuole giocare dietro la punta. Le voci sul futuro non mi disturbano, penso a lavorare”

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Viktoria Plzen, le parole dell’allenatore viola:

“Per confermare quanto fatto lo scorso anno va disputata un grande quarto di finale, partendo da avversari tosti per quello che hanno dimostrato in questa competizioni, sono tosti, hanno una grande difesa, di fronte a noi abbiamo una squadra difficile da affrontare, rispetto alla scorsa stagione siamo migliorati, abbiamo vinto il girone, non dobbiamo sottovalutare nessuno, dobbiamo dimostrare il nostro valore non solo a chiacchiere ma con i fatti. Loro non hanno mai perso, domani ci sarà davvero da sudare

Non è vero che pensiamo solo alle coppe, noi vogliamo vincere sempre, in campionato abbiamo avuto la sfortuna di avere avversari di grandissimo livello, la prestazioni ci sono state ma i risultati non sono arrivati. In campionato ci sono ancora 8 partite e possiamo risalire, adesso in Europa abbiamo partite da dentro o fuori, ma questo non vuol dire che siamo concentrati solo su queste. Magari siamo più concentrati su partite in cui ci giochiamo tutto e non stacchiamo la spina. Andrà in campo la squadra migliore, quella che riteniamo possa fare prestazioni di altissimo livello, poi giocheremo lunedi e ci penseremo con calma

Quello che cercheremo di fare è quello che facciamo sempre, la loro difesa sembra impenetrabile, forte fisicamente, dobbiamo anche arrivare con il tiro da fuori, avete visto anche ieri quanto sia importante di tirare da fuori. Beltran vuole giocare dove sta giocando adesso, perchè gli piace smarcarsi, trovarsi lo spazio, arrivando con un tempo in più sottoporta, lo vedremo in quella posizione, lui è contento e poi si sta esprimendo bene

Non mi danno fastidio le voci sul mio futuro, io penso a fare il mio lavoro con i ragazzi, lavorare duro per arrivare a traguardi che abbiamo raggiunto lo scorso anno. Ad un mese dalla fine a me interessa soltanto la preparazione alle gare, arrivare preparati a tutte le partite, nell’ultimo mese e mezzo il mio unico pensiero è vedere i ragazzi fare quello che proviamo

Non so se ci sentiamo più forti o meno, le difficoltà sono sempre diverse, sappiamo quello che andremo ad affrontare, gli avversari si trasformano da una partita all’altra, l’esperienza dello scorso anno ci ha dato conoscenza e crescita, lo abbiamo dimostrato nell’ultima gara del girone, con grande maturità abbiamo preso il punto che ci ha fatto arrivare primi e non ci ha fatto fare la partita in più. Lo scorso anno non eravamo mai favoriti e ce l’abbiamo fatta. Abbiamo la voglia di riassaporare i momenti fantastici dello scorso anno.

DI MARZIO PARLA DI GILARDINO