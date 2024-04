Di Marzio scrive: “Gilardino è apprezzato dalla Fiorentina e il Genoa non gli ha ancora offerto il rinnovo”

Si prospetta un’estate calda per quanto riguarda il tema allenatori. Sono tante le società (in Serie A e non solo) che al termine della stagione potrebbero optare per un cambio in panchina, mentre altre stanno lavorando per il rinnovo di contratto. Questo è il caso del Genoa, che ha iniziato nei giorni scorsi i dialoghi con Alberto Gilardino per il rinnovo di contratto. Ma facciamo un po’ di ordine su quello che sta diventando in tutto e per tutto un tormentone.

Nei giorni scorsi sono avvenuti i primi incontri tra Gilardino e la dirigenza del Genoa per avviare i discorsi relativi al rinnovo di contratto. Primi approcci, per discutere sui progetti a lungo termine e le condizioni tecniche. Non è stato invece affrontato l’argomento economico, che sarà tema centrale nelle prossime settimane.Al momento, quindi, il Genoa non ha fatto ancora alcuna offerta concreta a Gilardino, né per quanto riguarda l’eventuale durata del contratto, né per le eventuali cifre. In seguito così si potrà capire se vi sono le condizioni per poter trovare l’accordo finale tra le parti.Quello di Gilardino è un nome molto apprezzato da altre società, come Torino e Fiorentina, con le quali lui non ha ancora stretto alcun accordo di alcun tipo, in quanto prima vuole capire le intenzioni e ascoltare l’offerta del Genoa. Lo scrive Gianluca Di Marzio