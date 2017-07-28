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Gilardino: "Il Milan ha bisogno di Belotti, ma anche Kalinic non sarebbe male..."

Kalinic e Belotti possono giocare anche insieme, con loro due sarebbe un Milan da scudetto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:46
Gilardino: "Il Milan ha bisogno di Belotti, ma anche Kalinic non sarebbe male..." -
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Alberto Gilardino, ex attaccante fra le tante anche di Fiorentina e Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "A questo Milan quello che servirebbe di più è Belotti, bravo ad attaccare la profondità".

Prosegue su Kalinic: "Non sarebbe male anche Kalinic".

E su un'eventuale coabitazione fra i due attaccanti: "Possono giocare insieme: se i rossoneri prendessero entrambi diventerebbero da scudetto, anche se Juve resta squadra da battere".

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