Gianna Nannini tifa Juventus ma indossa la maglia della Fiorentina per il concerto allo stadio Franchi

FIRENZE – La nota cantante Gianna Nannini, nel corso del proprio concerto di ieri allo stadio Franchi ha indossato una maglia della Fiorentina, squadra della quale è tifosa: il club viola ha voluto ringraziare dedicandole un tweet, con l’hashtag #ForzaViola, alla cantante: “Gianna Nannini canta ‘Notti magiche’ indossando la maglia della Fiorentina al concerto del Franchi! Grazie Gianna Nannini!”, si legge sull’account Twitter ufficiale della Fiorentina.

🎼⚜️ Gianna Nannini canta ‘Notti magiche’ indossando la maglia della Fiorentina al concerto del Franchi! Grazie @GiannaNannini !#ForzaViola pic.twitter.com/6HvlgpTkH6 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 28, 2022

In realtà la cantante è una grande tifosa della Juventus e diversi tifosi viola hanno ritenuto fuori luogo la scelta di indossare la maglia della Fiorentina solo per prendere qualche consenso in più nel suo concerto a Firenze andato in scena nello stadio viola.

