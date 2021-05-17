Giani: "Nardella ha fatto vedere il progetto del Franchi a Commisso"

Giani ha parlato anche dell'attaccante serbo della Fiorentina.

Eugenio Giani è intervenuto su Rai Radio 1 e ha fatto i complimenti al sindaco, Dario Nardella.

Ecco le sue parole: "Quando c'è stato il fallimento della Fiorentina ero assessore allo sport, nell’anno 2002, e la ricostruimmo. Buon operato quello del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha fatto sì che il presidente Commisso andasse via da Firenze con il volto sereno, facendogli vedere il progetto del nuovo Artemio Franchi. Vlahovic? L'attaccante viola è un carrarmato, e aspettavamo un bomber del genere dai tempi di Gabriel Omar Batistuta. Va sicuramente tenuto".