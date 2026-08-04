Giani: "Firenze sarà pronta per ospitare gli Europei del 2032, non saremo impreparati per quest'evento"

Il governatore ha parlato di stadio e molto altro

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per esprimere il proprio punto di vista sulla Fiorentina e sullo stato dell'arte dei lavori di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi.

«Desidero esprimente grande apprezzamento per l'operato di Joseph Commisso, la cui gestione mi sta davvero favorevolmente impressionando. Alle dichiarazioni preferisce i risultati concreti; si sta delineando una rosa strutturata nel modo migliore per disputare un campionato di alto livello.»

Sulle tempistiche del cantiere «Sono convinto che sussistano tutti i presupposti affinché l'impianto fiorentino rientri tra le sedi designate per Euro 2032. È chiaro che il completamento dell'opera richieda ancora del tempo, ma il Comune sta gestendo il progetto con determinazione rispettando una precisa tabella di marcia: la struttura si farà trovare pronta al momento opportuno.»

Il legame con Antognoni «Se devo indicare il mio simbolo calcistico per eccellenza tra le file della Fiorentina, scelgo indubbiamente Giancarlo Antognoni, anche per la statura della persona. La sua fedeltà ai colori sociali è stata straordinaria, considerando la quantità di proposte vincolanti che ha rifiutato in carriera; per me incarna la figura dell'eroe sportivo. L'amarezza per la sua mancata presenza alle celebrazioni del Centenario rimane, tuttavia le vicende storiche attraversano fasi alterne e ciò che ha dato sul campo lo rende a tutti gli effetti la storia di questo club.»