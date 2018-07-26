"Gerson non vuole più stare alla Fiorentina: ecco il motivo dell'assenza di ieri"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Labaroviola per parlare della querelle Gerson, assente alla presentazione di ieri:“Ho saputo ieri che ha chiesto di tornare all...

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Labaroviola per parlare della querelle Gerson, assente alla presentazione di ieri:

“Ho saputo ieri che ha chiesto di tornare alla Roma dopo aver appreso che la Fiorentina non giocherà l’Europa League. Ha fatto sapere che Firenze non è la piazza che fa per lui, ma gli hanno fatto notare che c’è un contratto e non si può tornare indietro. Ecco perché è tornato a Roma nella giornata di ieri non facendo la presentazione programmata.

A questo punto spero che Corvino compri un esterno vero perché lui lo vedo uno da ingresso in campo nei 20 minuti finali: ha qualità, ma è destinato a diventare il nuovo Gil Dias nell’organigramma della rosa viola. Lui in mezzo al campo? Non penso, non ha il fisico per giostrare lì. Gli chiederanno di provare a cambiare la partita nei minuti finali, ma nulla di più. La qualità non basta: serve avere anche testa nel calcio".