Gerson: "Non potevamo lasciare spazio alla Fiorentina, vinto con la grinta del gruppo. I gol? Ho una dedica speciale da fare...''

Il centrocampista della Roma Gerson, autore della doppietta decisiva nel 2-4 di oggi a Firenze, ha parlato in mixed zone della gara di oggi: "Sapevamo di non poter concedere spazio alla Fiorentina, so...

Il centrocampista della Roma Gerson, autore della doppietta decisiva nel 2-4 di oggi a Firenze, ha parlato in mixed zone della gara di oggi: "Sapevamo di non poter concedere spazio alla Fiorentina, sono molto bravi palla al piede. Non l'abbiamo fatto e siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, vincendo anche grazie alla grinta del gruppo. I miei gol? Voglio dedicarli alla mia famiglia".