GERSON: "CHIEDO SCUSA A TUTTI PER QUELLO CHE È SUCCESSO IERI. DARÒ IL MASSIMO PER LA MAGLIA"

È stato presentato oggi il nuovo acquisto della Fiorentina, il brasiliano Gerson in arrivo in prestito dalla Roma. Queste le sue parole:"Scusate per ieri. Sono andato a Roma per un problema familiare....

È stato presentato oggi il nuovo acquisto della Fiorentina, il brasiliano Gerson in arrivo in prestito dalla Roma. Queste le sue parole:

"Scusate per ieri. Sono andato a Roma per un problema familiare. Ora sono qui a vostra disposizione. Sono Contentissimo di essere qua. Devo fare sempre meglio e allenarmi forte e fare bene con la Fiorentina. Sono felice di essere qui”

Mi trovo bene in tutti e due i ruoli, sia da mezzala che da esterno. Ho detto si ai viola appena c’è stata la possibilità. Grande squadra e allenatore. Felice di essere qui. Spero che quest’anno vada bene.

Io in prestito? L’accordo è stato trovato dalle società. Io devo pensare a giocare a fare bene. Magari poi si può fare di più. Ma io devo essere concentrato a fare bene”

I miei idoli sono Totti, Robinho, Ronaldinho.

Contento di tornare qua dove ho fatto una buona partita. Ora devo fare diverso, spero di fare anche meglio con la maglia della Fiorentina"