Da Genova, accordo trovato tra Fiorentina e Genoa, Simeone sarà viola per 18 milioni di euro

Giovanni Simeone sempre più vicino alla Fiorentina, Il trasferimento sarà ufficiale non appena Nikola Kalinic sarà un giocatore del Milan

Secondo quanto riportato dall'emittente ligure "Primo Canale " sarebbero caldissimi i contatti tra Genoa e Fiorentina per la cessione di Giovanni Simeone, attaccante argentino classe 95 in maglia viola. I due club avrebbero trovato l'accordo sulla base di 18 milioni di euro. L'acquisto del giocatore sarà ufficiale appena la società viola avrà venduto Nikola Kalinic al Milan.