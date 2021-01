Gazzetta, Vlahovic, la Fiorentina punta al suo rinnovo entro giugno. Milenkovic andrà in Premier

“Del contratto ne parlano i miei agenti, ma mi piace Firenze e mi piace la Fiorentina, quindi perché no?” ha detto il serbo a Sky. Ed è stato sincero. Perché sarà ancora una battaglia tosta, ma dopo qualche settimana complicata è tornato l’ottimismo in casa viola in merito al prezioso prolungamento di un contratto, quello del centravanti, in scadenza nel giugno 2023. Dusan ha intenzione di mostrare riconoscenza verso un club che ha avuto la pazienza di aspettarlo e proteggerlo nei momenti bui: godendosi adesso l’evoluzione del serbo classe 2000. Che ha segnato 7 gol nel girone d’andata sui 20 totali della squadra, trovando la via della rete 6 volte nelle ultime 8 partite. Andrà trovata la quadra economica e non sarà un percorso immediato. Ma la speranza viola è che entro fine campionato possa arrivare il «si».

Cosa che invece non dirà il connazionale Milenkovic (’97). Il contratto scade nel 2022, i tentativi di rinnovo sono andati a vuoto e in estate il difensore accetterà la corte di uno dei top club di Premier League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

