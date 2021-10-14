Gazzetta, Vlahovic oggi rientra a Firenze: ora dovrà fare i conti con l'ambiente gigliato

Vlahovic torna oggi a Firenze, nel pomeriggio si allenerà per preparare la sfida contro il Venezia

Il prezioso autografo di Vlahovic non è mai arrivato nonostante trattative durate quasi un anno ad altre cifre. Oggi il centravanti tornerà a Firenze dopo gli impegni con la Serbia e si allenerà nel pomeriggio iniziando a preparare la sfida con il Venezia. È stato lui a non accettare le ricche offerte viola, sapendo perfettamente le conseguenze ambientali a cui sarebbe andato incontro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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