Gazzetta, Vlahovic è il primo obiettivo del Milan: per più di 50 milioni la Fiorentina può vacillare

Altro colpo pesante è previsto in attacco: come spesa e come caratteristiche. Occorre un centravanti che divida gli spazi con Ibra e che poi ne raccolga l’eredità. Il primo obiettivo è Dusan Vlahovic. Tanta certezza della Fiorentina può vacillare di fronte a un’offerta ricchissima, superiore ai 50 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, UNA STATUA PER IACHINI? IL FALLIMENTO DELLA FIORENTINA È COLPA DELLE SUE SCELTE ESTIVE