Gazzetta, Vlahovic, inizia a muoversi il mercato per gennaio: la Juve prova l’anticipo

Vlahovic fa gli straordinari e la Fiorentina moltiplica l’attenzione: per tenere a bada le concorrenti per il centravanti serbo e cominciare a muoversi per gennaio, a caccia di rinforzi. A prescindere. Il corteggiamento di Juventus, Psg, Tottenham, Manchester City e Atletico Madrid è sotto gli occhi di tutti, con i bianconeri decisi ad anticipare i tempi della trattativa. Una manovra di accerchiamento che rischia di togliere entusiasmo all’ambiente viola, caricato dai successi della squadra di Vincenzo Italiano. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport.

