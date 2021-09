Gazzetta, Vlahovic, Commisso farà un ultimo tentativo, rischio fine anno. Il nodo? Resta la clausola

Dopo la partita con il Napoli probabilmente Commisso ripartirà per gli Stati Uniti. Ma prima di lasciare Firenze il presidente Commisso farà un ultimo tentativo per convincere Vlahovic ad allungare il contratto. La Fiorentina ha fatto tutto quello che poteva per convincere la sua stella ad allungare l’accordo per altri tre anni. Garantendo, da subito, un ingaggio superiore ai quattro milioni netti più una serie di bonus legati ai gol realizzati e alla posizione finale di classifica della squadra di Italiano. Ma i manager del serbo non sembrano avere nessuna intenzione di stringere i tempi. Rinviando il confronto sul possibile rinnovo a fine anno. Con l’accordo in scadenza tra diciotto mesi la Fiorentina avrebbe grandi difficoltà a tenere Vlahovic e eventualmente a incassare i 70-80 milioni. Il nodo da sciogliere era e resta la clausola rescissoria. I manager del bomber non intendono alzarla oltre i sessanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

