Italiano punta ancora sul suo pupillo, Nzola, infatti, sembra all’ultima chiamata in una Fiorentina che non segna da tre partite di campionato in fila. 15 partite giocate, da titolare o da subentrante, appena un gol, quello a tempo quasi scaduto al Cagliari. Allo Spezia di questi tempi ne aveva già fatti 5, mostrando anche tutt’altro atteggiamento in campo. Oggi, invece, “sembra un gattino smarrito”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.