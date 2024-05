Gazzetta: “Tre i nomi caldi per la panchina del Napoli, la candidatura di Italiano ha perso quota”

Secondo La Gazzetta dello Sport, i candidati percorribili per il Napoli al momento si riducono a tre allenatori, Stefano Pioli, Antonio Conte, e Vincenzo Italiano, con le quotazioni di Conte in forte risalita. Considerando l’esperienza, sia in termini generali sia nelle società di alta classifica, Pioli è avvantaggiato rispetto a Italiano. L’attuale allenatore della Fiorentina ha sempre goduto della stima del presidente, è il preferito tra le figure della sua generazione, ma ad oggi non è ritenuto la scelta migliore. I primi approcci con Italiano, attraverso il suo entourage, risalgono allo scorso inverno ed erano stati molto positivi. La sua candidatura ha perso quota in questo finale di campionato.

