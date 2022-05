Gazzetta, torna a scaldarsi la pista Gollini per la Fiorentina: il giocatore vuole tornare in Italia 

Secondo La Gazzetta dello Sport, torna a scaldarsi la pista che porta a Pierluigi Gollini. Ha già detto che vuole lasciare l’Inghilterra per approdare nuovamente in Italia. Quindi tornerà all’Atalanta in attesa di una nuova sistemazione e la Fiorentina dunque, a caccia di un portiere, può essere un’ottima soluzione.

