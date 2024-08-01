Gazzetta: “Thiago Motta vuole Nico alla Juve ma serve una contropartita alla Fiorentina: diversi i nomi in uscita”

Motta vuole un esterno offensivo

Thiago Motta vuole un esterno offensivo per la sua Juventus. Nico Gonzalez sarebbe uno tra i nomi indicati dall'ex Bologna a Giuntoli. La Fiorentina lo cede e la possibilità di imbastire una trattativa c'è ed è concreta. Ma serve trovare un'offerta giusta.

A gennaio la Fiorentina rifiutò ben 40 milioni per il giocatore e la Juventus dovrà avvicinarsi a quella cifra per convincere Rocco Commisso. Per questo motivo, nella testa di Giuntoli sta nascendo l'idea di inserire una contropartita gradita da Palladino. I nomi sono tanti. Il primo di tutto è Weston McKennie, seguito proprio dalla Viola. Ma attenzione ai nomi come Rugani, Kostic, De Sciglio o uno di quei giocatori al margine del progetto Juventus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.