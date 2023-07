Gazzetta: “Tante offerte per Amrabat ma niente di concreto per la Fiorentina che chiede ancora 30 milioni”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sul futuro di Sofyan Amrabat in uscita dalla Fiorentina. In uscita ancora bloccata la situazione Amrabat. Zero offerte in grado di soddisfare il club viola (circa 30 milioni), decisamente di più quelle recapitate al giocatore che vorrebbe provare nuove esperienze. Che sia Manchester United, Atletico Madrid o altri club di rincorsa, alla Fiorentina poco importa. Serve un’offerta concreta e congrua.

