Gazzetta svela: "Milan e Juve, pronto il duello per strappare Comuzzo alla Fiorentina"

A gennaio assalto fallito da parte del Napoli

Per la difesa, che il Milan dovrà rifondare visto che Tomori e Thiaw hanno le valige in mano, il giocatore preferito da Tare è Mario Gila: è stato lui a portarlo alla Lazio e se avrà la possibilità di averlo al Milan, certo non si farà pregare. A proposito di (ex) Lazio, occhio pure a Luiz Felipe, da gennaio di nuovo in Europa dopo l'esperienza all'Al-Ittihad: nel Marsiglia ha giocato poco e se Tare lo chiamerà... Nell'ottica di un Diavolo più italiano da non sottovalutare neppure Pietro Comuzzo, fresco di rinnovo con la Fiorentina e nel mirino pure della Juve (dopo l'assalto invernale fallito dal Napoli), Giovanni Leoni del Parma e Diego Coppola dell'Hellas Verona. Questi ultimi tre sarebbero investimenti per il presente e per il futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.