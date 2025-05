Gazzetta svela: “Commisso in un mese al Viola Park si è innamorato di Palladino, così è arrivato il rinnovo”

La telefonata di Rocco Commisso è arrivata poco dopo il caffè. Benedetta fu l’ultima visita del presidente. Che in un mesetto al Viola Park si è talmente innamorato di Raffaele Palladino da esercitare l’opzione per il terzo anno del tecnico di Mugnano alla guida della Fiorentina, cioè fino al 2027. E, così, alla vigilia, «della partita più importante della mia carriera», Don Raffaele incassa la stima incondizionata del numero uno del club, ma anche di quelli che stanno sotto di lui che il tecnico viola ha ringraziato uno per uno: «Ferrari, Pradè, Goretti.

Questo rinnovo è stata una sorpresa anche per me, sento la fiducia ed è motivo di grande orgoglio. E ci stimola»,ha detto Palladino presentando il ritorno della semifinale di Conference League col Betis di Siviglia in cui la Fiorentina, deve rimontare avendo perso giovedì scorso al Benito Villamarin per 2-1. «Partiamo sfavoriti, loro sono in vantaggio. Ma nelle difficoltà siamo sempre venuti fuori». La Fiorentina nel lungo cammino europeo è stata capace di sette rimonte. «lo credo nella remontada», si lascia andare l’allenatore parlando alla spagnola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.