Gazzetta svela: “Cabral voleva smettere, decisivo il padre che è stato anche il suo primo allenatore”

L’attaccante Artur Cabral si sta finalmente prendendo la Fiorentina, e la Gazzetta in edicola oggi svela dei retroscena su di lui. Il quotidiano sottolinea il ruolo importante nella sua crescita come calciatore avuto dal padre Helio. E’ stato il suo primo allenatore e lo ha aiutato nei momenti difficili, quando pensava di mollare. Il padre tempo fa ha anche dichiarato: “Quando in campo fa una stupidaggine lo chiamo subito. Se inizia a lamentarsi, gli dico che l’attaccante deve prenderle, resistere e avere sangue freddo”.

