Festa grande in stazione, settori ospiti sold out a Torino. L’entusiasmo dei tifosi viola è alle stelle

Si respira un grande entusiasmo in città dopo la strepitosa vittoria a Napoli, rispetto all’ultima volta che i tifosi della Fiorentina si ritrovarono a Campo di Marte per festeggiare al squadra, i sostenitori sono triplicati. Una passione risbocciata grazie all’ottima stagione della Fiorentina, i tempi delle polemiche ormai sono lontani. Il finale di questa stagione sta diventando sempre più accattivante. A Torino, sold out per la gara di ritorno di Coppa Italia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

