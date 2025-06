Gazzetta svela: “Botta alla caviglia per Kean, può saltare Norvegia-Italia”

Non andremo a Oslo a giocare una partita difensiva, ma non ci andremo neppure… a braccetto della Dea Bendata. Perché dopo Gabbia, costretto da un problema muscolare al polpaccio destro a lasciare ieri mattina Coverciano (al suo posto è arrivato lo juventino Rugani), ieri a fine seduta si è fermato Kean. L’attaccante della Fiorentina ha preso una botta nella partitella ed è uscito dal campo zoppicando. La rifinitura di stamani chiarirà se, come spera Spalletti, Moise sarà abile e arruolato, ma il ballottaggio con Retegui adesso è più che mai aperto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.