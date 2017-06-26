Gazzetta: Simeone è la prima alternativa a Kalinic, per Politano servono 7 mln

In dirittura d'arrivo anche il trasferimento di Gonzalo Rodriguez al San Lorenzo

Simeone rimane la prima alternativa a Kalinic in attacco, mentre Politano è il profilo individuato per il post Bernardeschi. Il costo di 7 milioni è abbordabile e la Fiorentina è pronta ad impostare una trattativa con il Sassuolo per l’esterno 1993. In dirittura d’arrivo l’acquisto da parte del San Lorenzo dell’ex capitano Gonzalo Rodriguez che firmerà un triennale con la squadra argentina.

Fonte: La Gazzetta dello Sport