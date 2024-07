Gazzetta: “Servono 30 milioni per Gudmundsson ma la Fiorentina ci riproverà. C’è tempo per lavorarci”

Il Genoa non si schioda dalla valutazione di 30 milioni per Gudmundsson anche se il tempo per lavorarci c’è, a differenza di gennaio. Le nuove informazioni richieste al Grifone fanno capire come la viola voglia provarci. Lo scorso gennaio è andata male, come sottolineato da Daniele Pradè. Troppo alte le richieste di 30 milioni, con un’offerta arrivata intorno ai 20. Un eventuale rilancio dovrà passare da una proposta più alta economicamente. Il giocatore, non è toccato a queste vicende, così come non lo sarà per il procedimento giudiziario che lo vedrà coinvolto il prossimo autunno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

