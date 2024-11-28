Gazzetta: “Senza Kean la Fiorentina soffre, è un caso? Palladino però cambia ancora”

Palladino ha fiducia in tutti i suoi uomini

Palladino non può trovare la fantasia di Albert Gudmundsson che verrà convocato per la sfida di domenica contro l'Inter, ma si affida agli uomini della notte: Jonathan Ikoné e Christian Kouamè. Uno, in campionato, è il cambio di Andrea Colpani (che non ha ancora esordito in Europa), l'altro deve far rifiatare Moise Kean che alla prima contro i gallesi del The New Saints è arrivato in soccorso e ha risolto la sfida.

Il totem, a San Gallo e a Nicosia, non è sceso in campo e la Fiorentina ha vinto soffrendo (4-2) e ha perso a Cipro (2-1). Un caso? Con Kean, si sa, è un'altra storia. Ma Palladino ha fiducia in tutti i suoi uomini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/beltran-e-gudmundsson-insieme-risponde-palladino-solo-se-attacchiamo-e-difendiamo-tutti/278551/