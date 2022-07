Gazzetta, Sarri ha chiesto alla Lazio di prendere Terracciano dalla Fiorentina. Piace per il gioco coi piedi

Secondo La Gazzetta, la Lazio potrebbe stravolgere i piani per la porta della Fiorentina. Infatti, Sarri una volta che la sua società ha mollato Carnesecchi e Vicario, vorrebbe Pietro Terracciano come secondo portiere. La Lazio sembrerebbe puntare molto sul portiere viola e chissà, forse prossimamente la Fiorentina potrebbe ricevere un’offerta proprio per l’estremo difensore ex Empoli che tanto sa giocare con i piedi.

