Gazzetta, Saponara lascerà di nuovo i viola. Lecce o Udinese nel suo futuro
Secondo quanto scrive La Gazzetta della Sport, rientrato dal prestito alla Sampdoria, Riccardo Saponara lascerà di nuovo la Fiorentina. Il suo futuro probabilmente è o al Lecce che lo sta da tempo mon...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 12:45
Secondo quanto scrive La Gazzetta della Sport, rientrato dal prestito alla Sampdoria, Riccardo Saponara lascerà di nuovo la Fiorentina. Il suo futuro probabilmente è o al Lecce che lo sta da tempo monitorando o all'Udinese. I friulani infatti in caso di addio di Rodrigo De Paul punterebbero forte sul classe '91.