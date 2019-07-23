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Gazzetta, Saponara lascerà di nuovo i viola. Lecce o Udinese nel suo futuro

Secondo quanto scrive La Gazzetta della Sport, rientrato dal prestito alla Sampdoria, Riccardo Saponara lascerà di nuovo la Fiorentina. Il suo futuro probabilmente è o al Lecce che lo sta da tempo mon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 12:45
Gazzetta, Saponara lascerà di nuovo i viola. Lecce o Udinese nel suo futuro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Secondo quanto scrive La Gazzetta della Sport, rientrato dal prestito alla Sampdoria, Riccardo Saponara lascerà di nuovo la Fiorentina. Il suo futuro probabilmente è o al Lecce che lo sta da tempo monitorando o all'Udinese. I friulani infatti in caso di addio di Rodrigo De Paul punterebbero forte sul classe '91.

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