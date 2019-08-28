Gazzetta, Sampdoria non solo su Simeone. Richieste informazioni anche per Benassi che è in uscita dai viola
Secondo La Gazzetta dello Sport, vista la difficoltà ad arrivare. Defrel la Sampdoria ha messo nel mirino Giovanni Simeone. Le voci di un possibile scambio tra il Cholito e Gabbiadini sono state allon...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 09:03
Secondo La Gazzetta dello Sport, vista la difficoltà ad arrivare. Defrel la Sampdoria ha messo nel mirino Giovanni Simeone. Le voci di un possibile scambio tra il Cholito e Gabbiadini sono state allontanate ma i blucerchiati hanno parlato con i viola anche di Marco Benassi visto che il centrocampista è anch'egli in uscita.