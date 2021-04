Gazzetta, la Roma con Sarri in panchina sogna Vlahovic come sostituto di Dzeko per l’attacco

Il calcio è uno strano mondo in cui un allenatore come Paulo Fonseca stia per giocare le semifinali di Europa League con la Roma, e che il club abbia già deciso di scegliere un novo tecnico. Vede l’ombra di Maurizio Sarri a dispetto del clamore Allegri tingersi sempre di più di giallorossi, anche se per le firme e le ufficializzazioni bisognerà aspettare. Segnalato il sogno Vlahovic della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

