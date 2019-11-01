Gazzetta: Rocco e quel peso andato giù. L’ossessione di veder vincere la Fiorentina...

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport c’è un focus sulle emozioni provate dal patron Rocco Commisso dopo la vittoria contro il Sassuolo. “Mi sono tolto un peso - ha dichiarato nel post gara - perché...

A cura di Redazione Labaroviola 01 novembre 2019 09:41

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