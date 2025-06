Gazzetta rivela: “Pioli alla Fiorentina il 3 luglio. Ora è blindato fiscalmente dai sauditi”

I tifosi fiorentini dovranno pazientare. Per rivedere Stefano Pioli a Firenze devono aspettare il 3 luglio perché fino a quella data il tecnico di Parma, che si appresta a tornare in viola per la terza volta, è blindato fiscalmente dai sauditi dell’Al Nassi che gli hanno fatto firmare lo scorso anno un triennale da 12 milioni l’anno.

Ma Pioli vuole ripartire nel calcio che conta e per questo ha scelto il progetto della Fiorentina, che è ambiziosa e si ripresenta forte di un sesto posto in campionato che ha fruttato un clamoroso aggancio all’ultima Europa, la Conference League che, però, buttala via. Anzi, prova a conquistarla una volta per tutte perché lo spauracchio Chelsea non c’è più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.