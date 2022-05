Non deve essere stato semplice dire no grazie a José Mourinho. La scorsa estate, Cristiano Biraghi, nel momento di scegliere tra una nuova avventura alla Roma e restare alla Fiorentina, da capitano, ha optato per questa. Tra Biraghi e Firenze non è stato amore a prima vista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, TIFOSI VIOLA SOTTO CASA DI VENUTI PER SOSTENERLO E LUI SCRIVE: “QUESTI SONI I FIORENTINI”