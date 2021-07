Gazzetta, rinnovo Vlahovic, intesa sulla clausola da 70 milioni: manca l’accordo sulle commissioni 

In questi giorni il direttore generale Joe Barone ha aperto un dialogo importante con Dusan Vlahovic. La Fiorentina ha proposto al gioiello serbo lo stesso scenario ipotizzato per Chiesa. Contratto per altri tre anni a tre milioni di euro netti più una serie di bonus legati alle presenze e ai gol che potrebbero tranquillamente portare l’attaccante a sfondare il muro dei quattro milioni. Vlahovic a differenza di Chiesa ha dato la sua disponibilità a trattare. E’ chiaro che sullo sfondo resta la tentazione del Tottenham. La priorità è vedere se esistono le condizioni per firmare un nuovo contratto con il club viola. Un nodo delicato è la clausola rescissoria. Le due parti avrebbero trovato una possibile intesa. La clausola rescissoria dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni. Ci sono da valutare i soldi che dovrebbe andare al procuratore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

